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Savjeta ne manjka, čistog vazduha ni na pomolu

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Милица Марјановић
11.11.2026 19:19

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Banjaluka ima četiri mjerne stanice, ali nijedna ne može da prečisti vazduh. Tri su pod nadležnošću Grada, jedna Hidrometeorološkog zavoda.
Foto: ATV

Banjaluka ima četiri mjerne stanice, ali nijedna ne može da prečisti vazduh. Tri su pod nadležnošću Grada, jedna Hidrometeorološkog zavoda.

Dovoljno da se zabilježe prekoračenja, ali ne i da se u potpunosti isprati kvalitet vazduha na širem području grada. U Lazarevu su zabilježene povećane koncentracije čestica. A sa početkom sezone grijanja, Banjalučanima je, čini se, ponovo stigla i sezona udisanja zagađenja.

„Ta povećanja koncentracije zagađujućih materija zabilježene su u nekom od proteklih 5 dana od 06.11 pa evo i do dan danas, prekoračene su 24 časovne granične vrijednosti za lebdeće čestice PM 10“, rekla je načelnik Odjeljenja za zaštitu životne sredine RHMZ Republike Srpske, Ranka Radić.

Brojke sa mjernih stanica su jedno, a ono što građani osjećaju na sopstvenim plućima sasvim drugo. Neki zbog zagađenog vazduha izbjegavaju izlazak iz kuće, drugima je i kratka šetnja postala problem.

A evo šta kažu građani:

-Teško izađem samo njega da izvedem da mu ugodim..

-Ne može boga mi, teško, teško se diše gledaj ti ove magle

-Pa malo teže ali biće bolje, ova kiša je malo dobro došla da malo osvježi

-Ja sam u kući pretežno ujutru izađem dok je svježe i onda sam u kući non stop

-Ja sam bolestan srce sam operisao, ovo je katastrofa

A kada vazduh postane problem, uslijede i mjere, doduše kratkoročne: preporuke za zaštitu zdravlja, obavještavanje građana o kvalitetu vazduha, semafor zagađenja i kontrolu individualnih ložišta. Međutim, pitanje je može li se nekoliko zaključaka i pojačanih kontrola suprotstaviti problemu koji se godinama gomila?

„ To je sve nedovoljno to može prouzrokovati kratkoročne efekte ali prave samo dugoročne koje se ne mogu uraditi za kratak period ali ono što se može uraditi jeste da se sjedne, uozbilji i da se definišu i primjena procesa koji su dugoročnog karaktera jer jedini oni mogu donijeti prave efekte“, rekao je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Duško Solomun.

I tako su građani, umjesto konkretnog rješenja problema, dobili čitav niz uputstava kako da se ponašaju kada je vazduh zagađen: kada da izlaze, koliko da borave napolju, da zatvaraju prozore i izbjegavaju fizičke aktivnosti. Još samo da se napravi raspored ko i u koje vrijeme smije da diše punim plućima. Jer vazduh se, očigledno, ne može popraviti preko noći, ali se građani mogu naučiti kako da žive sa njegovim zagađenjem.

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Tagovi :

Banjaluka

Kvalitet vazduha

zagađen vazduh

disanje

zdravlje

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