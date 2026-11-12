Инцидент у Београду: Младић погођен из пиштоља

Аутор:АТВ редакција
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У једном београдском насељу, у суботу , је дошло до рањавања двадесетчетворогодишњег младића Н. Ђ.усљед опаљења из ватреног оружја
Према првим информацијама, инцидент се догодио када је Ф. Л. В. (23), највероватније усљед неопрезног и нестручног руковања пиштољем, испалио један хитац. Том приликом метак је погодио Н. Ђ., нанијевши му повреде руке и кука.
На мјесту догађаја обављен је увиђај током ког су пронађени трагови крви, једна чаура и оружје из ког је пуцано.
Полиција и тужилаштво даће одговор шта се тачно догодило, пише Телеграф.
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