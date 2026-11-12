Ističe vam pasoš, a morate na put: Ovo morate znati prije nego krenete na put

Brojni građani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inostranstvu suočavaju se sa problemom isteka putnih isprava, posebno kada se zbog hitnih obaveza pojavi potreba za putovanjem prije nego što novi pasoš bude izrađen.

U takvim situacijama često se postavlja pitanje da li potvrda o podnesenom zahtjevu za novi pasoš može poslužiti kao privremeni dokument za prelazak državne granice. Prema službenim pravilima, odgovor je negativan potvrda je isključivo administrativni dokument i ne zamjenjuje važeću putnu ispravu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske i Granična policija BiH potvrdili su da potvrda o predanom zahtjevu služi isključivo kao dokaz o podnošenju zahtjeva. To znači da osoba čiji je stari pasoš istekao ili je poništen ne može preći granične prelaze kao što su Maljevac, Izačić ili Gradiška. Za prelazak vanjske granice Evropske unije nisu dovoljni ni boravišna dozvola zemalja EU, fotokopija ili fotografija pasoša na mobilnom telefonu, kao ni obavještenje da je novi dokument već izrađen ali još nije preuzet.

Sankcije, hitno izdavanje i specifična pravila

Prema Članu 25a Zakona o putnim ispravama BiH, za prelazak ili pokušaj prelaska državne granice sa nevažećom putnom dokumentacijom predviđena je novčana kazna od 100 do 400 KM. Za građane kojima je pasoš hitno potreban, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) omogućava proceduru hitnog izdavanja pasoša u roku do 72 časa, uz odgovarajuće uslove i naknade.

S druge strane, za državljane BiH koji se nađu u inostranstvu bez važećeg pasoša (u slučaju gubitka, krađe ili isteka), diplomatsko-konzularna predstavništva mogu izdati putni list sa rokom važenja do 30 dana, koji služi isključivo za povratak u matičnu zemlju. Takođe, podseća se da građani BiH sa važećom ličnom kartom mogu putovati u Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju, ali ne i u Hrvatsku ili druge članice EU, osim ako ne posjeduju i državljanstvo neke od zemalja članica Evropske unije, prenosi GPMaljevac.