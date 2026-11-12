Srpska bogatija za 29 beba

Autor:ATV redakcija
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Tokom protekla 24 časa u porodilištima u Republici Srpskoj rođeno je 29 beba.
U Banjaluci je rođeno 10 beba, a u Bijeljini pet. Četiri bebe rođene su u Doboju. Po dvije bebe rođene su u Prijedoru i Istočnom Sarajevu.
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Jedna beba rođena je u Gradišci, Foči, Trebinju i Nevesinju.
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