Najavljena nagla promjena vremena u BiH: Vjetar do 100 km/h, a potom i snijeg

U BiH je najavljena nagla promjena vremena, koja donosi vjetar do 100 km/h, a potom i snijeg.

Južina polako donosi topliji vazduh u BiH, pa su danas u pojedinim krajevima zabilježene temperature koje više podsjećaju na proljeće nego na novembar.

Ipak, nakon toplijeg i vjetrovitog četvrtka slijedi promjena vremena, a u višim krajevima u subotu ujutro moguć je i snijeg.

Prema objavi meteorološke stranice BH Meteo, među najtoplijim lokacijama danas su Krupa na Vrbasu i Trebinje sa 21 stepenom, Kotor Varoš sa 20, te Bihać i Srebrenica sa 19 stepeni Celzijusa.

U petak mogući olujni udari vjetra

Sutra se očekuje još topliji dan, ali i postepeno jačanje vjetra. Njegov vrhunac predviđa se tokom noći na petak, 13. novembra, te u petak.

Prema prognozi BH Metea, udari vjetra u svim krajevima mogli bi se kretati između 40 i 60 kilometara na čas, dok se u brdsko-planinskim područjima očekuju olujni udari od oko 70 do 100 kilometara na čas. Zbog toga se građanima savjetuje oprez.

Za vikend snijeg u višim krajevima, a zatim nova južina

Nakon proljećnih temperatura i kiše, u subotu ujutro pojedine više predjele mogao bi prekriti snijeg. Ipak, prema najavi BH Metea, ni snježne padavine neće dugo potrajati.

Već naredne sedmice očekuje se nova južina, uz dominaciju Atlantika i izražena zonalna strujanja. To znači nastavak promjenljivog i dinamičnog jesenjeg vremena.

Iz BH Metea navode i da će se suša u narednom periodu značajno ublažiti.