Fond "Časni pojas Presvete Bogorodice", čiji je glavni staratelj Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, objavio je danas konkurs za dodjelu 400 stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske, Federacije BiH, Crne Gore i Srbije iz porodica sa troje i više djece, a čiji prihodi ne obezbjeđuju zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

Predviđeno je da 100 stipendija bude dodijeljeno đacima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/, 100 u Crnoj Gori i 200 stipendija učenicima u Srbiji, od kojih 100 dobijaju đaci sa područja Kosova i Metohije.

Prijava na konkurs moguća je od 15. do 30. novembra, isključivo elektronskim putem preko internet stranice Fonda "Časni pojas Presvete Bogorodice", objavljeno je na sajtu SPC.

Ukupan fond stipendija iznosi 40 miliona dinara /oko 340.000 evra/, a za tekuću školsku godinu biće isplaćene u dvije jednake rate od po 50.000 dinara /oko 430 evra/, i to po Božiću i Vaskrsu.

Fond "Časni pojas Presvete Bogorodice" osnovan je u junu, neposredno po povratku te velike svetinje iz Beograda u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Čine ga prilozi koje je vjerni narod u Vaznesenjskom i Spomen-hramu Svetog Save darovao tokom poklonjenja Časnom pojasu Presvete Bogorodice od 19. maja do 6. juna, a koji je iguman Vatopeda, arhimandrit Jefrem, ostavio na samovlasno raspolaganje Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju.

Uprava Fonda očekuje da će on biti dopunjavan prilozima koji će omogućiti njegovu djelatnost u predstojećem periodu.