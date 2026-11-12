Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде доносе данас?
Мораћете да реагујете на промјене, али ће вам интуиција помоћи да донесете одлуку. Партнер би могао покренути тему коју сте избјегавали, док слободне очекује занимљиво познанство. Закажите преглед код стоматолога.
Неко би могао затражити вашу помоћ у вези са пословним задатком. У љубави је вријеме за више њежности, а слободни би могли поново ступити у контакт са особом из прошлости. Чувајте се прехладе.
Комуникација ће вам данас бити најјачи адут, па искористите прилику да представите своје идеје. У партнерском односу могуће је изненађење, док слободне очекује флерт. Не занемарујте физичку активност.
Није прави тренутак за доношење пословних одлука без провјере. Партнер ће цијенити вашу искреност, а слободни би могли добити комплимент који ће им поправити расположење. Избјегавајте нервозу и стрес.
Пред вама је дан у којем би се могле отворити нове могућности. У љубави немојте инсистирати да све буде по вашем, док слободни могу упознати некога ко дијели њихова интересовања. Могућа је блага главобоља.
Неко из пословног окружења могао би вам понудити користан приједлог. Партнер очекује више разумијевања, а слободни би могли развити симпатије према особи са којом често разговарају. Више се одмарајте.
Могуће је да ћете морати да промијените приступ задатку. Заузети ће уживати у заједничким тренуцима, док слободне очекује сусрет који би могао пробудити радозналост. Обратите пажњу на држање тијела.
Финансијске одлуке доносите промишљено, посебно када је ријеч о већим трошковима. Партнер би могао показати љубомору, док слободни не би требало да крију своја осјећања. Пријаће вам више свјежег ваздуха.
Дан доноси могућност за ново познанство или разговор о сарадњи. У љубави вас очекује више спонтаности, а слободни би могли упознати особу која долази из другог града. Покушајте да успоставите бољи ритам спавања.
Посветите се обавезама које сте одлагали јер бисте могли завршити више него што мислите. Партнер ће тражити конкретне одговоре, док слободни могу бити изненађени пажњом од једне особе. Припазите на притисак.
Креативност би вам могла помоћи да пронађете излаз из компликоване ситуације. У љубави је важно да јасно изразите шта желите, док слободне очекује занимљива размјена порука. Избјегавајте претјеривање са кафом.
Пословни разговор могао би донијети информацију која ће промијенити планове. У вези је важно да будете искрени, а слободни би могли осјетити посебну блискост са неким. Водите рачуна о редовним оброцима, пише Глас Српске.
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