Urušio se dio stambenog objekta, stanaru ponuđen alternativni smještaj

U poslijepodnevnim časovima došlo je do urušavanja dijela zida stambenog objekta u sarajevskoj ulici Čebedžije, u mjesnoj zajednici Vratnik.

Riječ je o objektu za koji je prethodno utvrđeno da nije bezbjedan za korišćenje.

Opštinska inspekcija je, u saradnji sa drugim nadležnim službama i nakon prethodno obavljenog zajedničkog obilaska lokaliteta sa predstavnicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, preduzela potrebne aktivnosti, donijela rješenje o zabrani korišćenja objekta, te su postavljeni traka i oznaka da je objekat opasan.

Iz Opštine Stari Grad Sarajevo navode da je stanar objekta izmješten.

Večeras je opštinski načelnik, zajedno sa nadležnim službama, obišao čovjeka koji je živio u ovom objektu, i tom prilikom ponuđeni su mu alternativni smještaj i dalja pomoć Opštine.

„S obzirom na stanje objekta, njegovo uklanjanje je neophodno kako bi se spriječila dalja opasnost po bezbjednost ljudi i okolnih objekata, te će opštinska inspekcija nastaviti da preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti, dok će civilna zaštita vršiti kontinuirani obilazak objekta do njegovog uklanjanja“, poručeno je iz Opštine Stari Grad Sarajevo.