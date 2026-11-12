Vjetar nosi sve pred sobom: Izdato narandžasto upozorenje za cijelu BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, dok je od 12 časova na snazi narandžasto upozorenje zbog jakih do olujnih udara vjetra, koji bi lokalno mogli dostizati brzinu i do 90 kilometara na čas.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), duvaće umjeren do jak vjetar južnog i jugozapadnog smjera, povremeno sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 11 do 17, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusova. U Sarajevu je jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 18 stepeni.

Meteoalarm na snazi do petka ujutro

Narandžasto upozorenje FHMZ-a zbog olujnog vjetra važi do petka, 13. novembra, do devet časova ujutro.

Očekuju se udari vjetra brzine od 60 do 80 km/h, a lokalno i do 90 km/h. Iz Zavoda upozoravaju da ovako snažan vjetar može da poremeti svakodnevne aktivnosti, oteža saobraćaj, ošteti objekte, te lomi grane i obara stabla.

Za petak je izdato i dodatno narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo, pozivajući se na FHMZ, navodi da se u tim krajevima očekuje od 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom.

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Civilna zaštita je apelovala na građane da na balkonima i otvorenim prostorima ne ostavljaju predmete koje bi vjetar mogao odnijeti, da ne parkiraju vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi tokom trajanja upozorenja. Građevinski izvođači su pozvani da dodatno osiguraju predmete na krovovima i građevinskim skelama.

Za vikend moguć i snijeg u nižim predjelima

U petak će takođe biti pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz intenzivnije padavine u Hercegovini i zapadnim dijelovima Bosne. Tokom noći je u višim predjelima Bosne moguć snijeg, a u nižim susnježica. Vjetar će ujutro biti južni i jugozapadni, a kasnije u slabljenju i skretanju na zapadni i sjeverozapadni smjer. Dnevna temperatura iznosiće od 6 do 12 stepeni na sjeveru i sjeverozapadu, do 18 stepeni u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima, a u Hercegovini do 20 stepeni Celzijusovih.

U subotu slijedi osjetno zahlađenje. Prije podne se u nižim dijelovima Bosne očekuje kiša ili susnježica, a u višim predjelima snijeg. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od -2 do 4, na jugu do 8 stepeni, dok je dnevna prognozirana od 2 do 8, a na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih.