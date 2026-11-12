Како ојачати имунитет током хладнијих дана?

Аутор:АТВ редакција
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Новембар је мјесец када многи примјећују умор, поспаност и већу подложност сезонским инфекцијама. Ипак, важно је знати да имунитет не може да се ојача преко ноћи, нити постоји једна намирница или напитак који гарантује заштиту од вируса.
Имунски систем најбоље функционише када организам добија довољно хранљивих материја, квалитетан сан, редовну физичку активност и одговарајућу здравствену заштиту.
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Имунске ћелије за правилно функционисање захтијевају довољно витамина, минерала, протеина и других хранљивих материја.
У новембарском јеловнику посебно је корисно имати црвену паприку, киви и цитрусе – изворе витамина Ц, који учествује у нормалном функционисању имунског система. У јеловник уврстите и јаја, рибу и млијечне производе – изворе протеина и различитих микронутријената.
Корисно је конзумирати и бундеву, шаргарепу и тамнозелено поврће – намирнице богате бета-каротеном и другим корисним материјама, затим орашасте плодове и сјеменке – изворе цинка, витамина Е и здравих масти, као и махунарке – добар извор биљних протеина, цинка и других минерала.
Важно је да исхрана буде разноврсна. Ниједна појединачна намирница не може да обезбиједи све што је потребно имунском систему.
Новембар доноси мање дневне свјетлости, а витамин Д има важну улогу у функционисању имунског система.
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Овај витамин се природно налази у масној риби, жуманцету и неким другим намирницама, а организам га ствара и под утицајем сунчеве свјетлости.
Недостатак витамина Д може негативно утицати на имунску функцију. Ипак, то не значи да свако треба самостално да узима велике дозе суплемената.
Ако постоји сумња на недостатак, о потреби за лабораторијском провјером и евентуалном надокнадом треба разговарати са љекаром. Истраживања о утицају суплементације витамина Д на спречавање респираторних инфекција дају неуједначене резултате.
Током сна организам обнавља своје функције, а имуни систем регулише одбрамбене процесе.
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Недостатак сна може неповољно утицати на имунски одговор. Већини одраслих особа потребно је најмање седам сати сна током ноћи.
Зато посебну пажњу треба посветити редовном одласку на спавање, провјетравању спаваће собе и избјегавању касних, обилних оброка који могу нарушити квалитет одмора.
Хладније вријеме често нас наводи да више времена проводимо у кући, али физичка неактивност није добар избор.
Шетња, лагано вјежбање, вожња бицикла или друге активности прилагођене здравственом стању доприносе општем здрављу и нормалном функционисању организма.
Свјетска здравствена организација препоручује одраслима најмање 150–300 минута умјерене физичке активности недјељно.
Још једна важна ствар: редовно провјетравање просторија. Респираторни вируси лакше се преносе у затвореним, слабо провјетреним просторима. Отварање прозора и боља циркулација ваздуха могу смањити изложеност заразним честицама.
Једна од најважнијих мјера заштите током сезоне респираторних инфекција јесте вакцинација против сезонског грипа, у складу са препорукама здравствених служби и индивидуалним здравственим стањем.
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Вакцинација не спречава све могуће инфекције, али смањује ризик од тешких облика болести и компликација.
Такође, не треба заборавити на једноставне мјере: Прање руку сапуном најмање 20 секунди, избјегавање блиског контакта са особама које имају симптоме инфекције, редовно провјетравање просторија, покривање уста и носа приликом кашљања и кијања. Ове мјере имају конкретну научну и епидемиолошку потпору.
Ово је важно питање јер се управо у јесењим и зимским мјесецима повећава употреба различитих препарата који обећавају брзо јачање имунитета.
Витамин Ц је неопходан за нормалну функцију имунског система. Редован унос може код неких људи скромно да скрати трајање прехладе, али узимање великих доза након појаве симптома нема досљедно доказану корист.
Цинк је такође важан за имунску функцију. Поједина истраживања указују да одређени препарати цинка могу скратити трајање прехладе, али то није доказ да спречавају инфекцију. Прекомјерни унос може бити штетан.
Зато суплементе треба користити промишљено, а не по принципу „што више, то боље“.
Новембар не мора да буде мјесец исцрпљености и честих прехлада. Организму највише помажу разноврсна исхрана, довољно сна, редовно кретање, провјетравање просторија и препоручена вакцинација.
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Не постоји чудотворни чај, напитак или суплемент који може да замијени ове навике.
Најбоља подршка имунском систему није краткотрајна акција, већ доследна брига о здрављу током цијеле године.
(РТС)
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