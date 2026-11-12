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Славимо велике мученике: Страдали заједно, због љубави према Христу

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АТВ редакција
12.11.2026 07:18

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Славимо велике мученике: Страдали заједно, због љубави према Христу
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог мученика Зиновија и његову сестру Зиновију.

Свети мученици Зиновије и Зиновија наслиједили су од родитеља праву вјеру и велико материјално богатство, које су подијелили сиромашнима. Како су били милостиве руке, Бог их је заштитио од сваког злоумишљаја људског или демонског.

Зиновије је добио дар чудотворства и болесне је исцјељивао само додиром руку. Након тога постављен је и за епископа егејског.

У вријеме гоњења хришћана, судија Лисије га је ухватио и рекао му: „Предлажем ти двоје живот и смрт; живот ако се поклониш боговима, смрт ако се не поклониш”, на шта му је Зиновије одговорио: „Живот без Христа није живот него смрт, а смрт Христа ради није смрт него живот”.

Након што су га ставили на велике муке, пред судију је иступила и мученикова сестра Зиновија и рекла: „Ту чашу страдања и ја хоћу да испијем, и вијенцем тим да се вјенчам”.

Послије мучења у огњу и кипећој смоли, обоје су мачем посјечени око 285. године. И тако су се овај брат и сестра преселили у царство бесмртно Христа Цара, преноси Информер.

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