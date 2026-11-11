Урушио се дио стамбеног објекта, станару понуђен алтернативни смјештај

Аутор:АТВ редакција
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У послијеподневним часовима дошло је до урушавања дијела зида стамбеног објекта у сарајевској улици Чебеџије, у мјесној заједници Вратник.
Ријеч је о објекту за који је претходно утврђено да није безбједан за коришћење.
Општинска инспекција је, у сарадњи са другим надлежним службама и након претходно обављеног заједничког обиласка локалитета са представницима Завода за изградњу Кантона Сарајево, предузела потребне активности, донијела рјешење о забрани коришћења објекта, те су постављени трака и ознака да је објекат опасан.
Из Општине Стари Град Сарајево наводе да је станар објекта измјештен.
Вечерас је општински начелник, заједно са надлежним службама, обишао човјека који је живио у овом објекту, и том приликом понуђени су му алтернативни смјештај и даља помоћ Општине.
„С обзиром на стање објекта, његово уклањање је неопходно како би се спријечила даља опасност по безбједност људи и околних објеката, те ће општинска инспекција наставити да предузима активности из своје надлежности, док ће цивилна заштита вршити континуирани обилазак објекта до његовог уклањања“, поручено је из Општине Стари Град Сарајево.
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