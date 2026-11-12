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Српска богатија за 29 беба

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АТВ редакција
12.11.2026 07:25

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Слатка беба у бијелој одјећи, изненађеног израза лица, у затвореном простору.
Фото: pexels/Alexander Mass

Током протекла 24 часа у породилиштима у Републици Српској рођено је 29 беба.

У Бањалуци је рођено 10 беба, а у Бијељини пет. Четири бебе рођене су у Добоју. По двије бебе рођене су у Приједору и Источном Сарајеву.

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Једна беба рођена је у Градишци, Фочи, Требињу и Невесињу.

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Тагови :

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рођење

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