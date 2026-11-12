Incident u Beogradu: Mladić pogođen iz pištolja

U jednom beogradskom naselju, u subotu , je došlo do ranjavanja dvadesetčetvorogodišnjeg mladića N. Đ.usljed opaljenja iz vatrenog oružja

Prema prvim informacijama, incident se dogodio kada je F. L. V. (23), najverovatnije usljed neopreznog i nestručnog rukovanja pištoljem, ispalio jedan hitac. Tom prilikom metak je pogodio N. Đ., nanijevši mu povrede ruke i kuka.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj tokom kog su pronađeni tragovi krvi, jedna čaura i oružje iz kog je pucano.

Policija i tužilaštvo daće odgovor šta se tačno dogodilo, piše Telegraf.