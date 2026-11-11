Oglasilo se tužilaštvo: Zbog čega je uhapšen Rade Basta

Bivši direktor „Beogradskih elektrana“ Rade Basta uhapšen je zbog sumnje da je oštetio to preduzeće za 14,1 milion dinara dodijelivši neosnovane donacije.

Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije uhapsili su Radeta Bastu zbog postojanja osnovane sumnje da je, kao bivši direktor JKP „Beogradske elektrane“, oštetio to preduzeće za ukupan iznos neosnovano dodijeljenih donacija od 14.100.000 dinara, u kojem iznosu je pribavio imovinsku korist primaocima donacija – različitim udruženjima i drugim organizacijama i društvima.

Srbija Uhapšen bivši ministar privrede Rade Basta

„Takođe, uhapšeni su i izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove JKP ‘Beogradske elektrane’ D. I, zakonski zastupnik Konjičkog kluba ‘MBM2’ iz Beograda M. G, zakonski zastupnik Sportskog udruženja malog fudbala ‘KMF Solunac’ iz Sopota B. M, zakonski zastupnik Košarkaškog kluba ‘Sopot’ A. N, zakonski zastupnik Sportskog udruženja ‘Iks-Džim’ iz Mladenovca A. K, zakonski zastupnik sportskog udruženja ‘Kobra’ iz Mladenovca M. R, kao i Ž. V.“, navodi se.

R. B. se, kako se dodaje, na teret stavlja produženo krivično djelo – zloupotreba službenog položaja, D. I. krivično djelo zloupotreba službenog položaja u pomaganju, dok se ostalim osumnjičenima na teret stavlja izvršenje krivičnog djela – pranje novca.

Naime, postoji osnovana sumnja da je R. B, u svojstvu službenog lica, kao direktor JKP „Beogradske elektrane“ od 27. novembra 2020. godine do 6. juna 2022. godine, iskorišćavanjem svog službenog položaja i službenih ovlašćenja, bez osnova donio 10 odluka o dodjeli novčanih donacija gore navedenim udruženjima i privrednim društvima u ukupnom iznosu od 14,1 milion dinara, a sve suprotno Odluci o pomoći registrovanim udruženjima, organizacijama i licima koja nisu zaposlena u JKP „Beogradske elektrane“.

„Na osnovu odluka R. B. o donacijama su potom isplaćivane novčane donacije u pojedinačnim iznosima od preko 100.000 dinara od strane osumnjičene izvršne direktorke D. I, iako je bila upoznata da su navedene odluke i ugovori o donacijama doneseni suprotno navedenim propisima. Ostali osumnjičeni, koji su bili zakonski zastupnici navedenih udruženja, izvršili su, kako se sumnja, krivično djelo pranje novca u ukupnom iznosu od šest miliona dinara na taj način što su novac koji je na ime donacija od strane JKP ‘Beogradske elektrane’ uplaćivan na račune udruženja na osnovu nezakonitih odluka podizali i zadržavali dio novca kao proviziju, dok su ostatak novca predavali osumnjičenom Ž. V.“, navodi se.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, u kojem roku će biti privedeni na saslušanje u Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsjetimo, Basta je u martu 2023. godine pozvao Vladu Srbije da uvede sankcije Rusiji.