Miljan Vidović Hofman uhapšen je od strane kriminalističke policije zbog sumnje da je počinio krivično djelo iznude, saznaje Telegraf.rs.

Hapšenje je sprovedeno po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

On se sumnjiči za reketiranje i iznudu jednog privrednika iz Beograda, a uhapšen je dok je doručkovao u jednom restoranu brze hrane u Beogradu.

Miljanu Hofmanu je, po nalogu tužioca, određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti saslušan u tom tužilaštvu, nakon čega će se tužilaštvo oglasiti.

Podsjetimo, Miljan Vidović Hofman osuđen je prije dvije godine u Osnovnom sudu u Rumi na kaznu zatvora od 10 mjeseci zbog sumnje da je počinio krivično djelo zlostavljanja i mučenja.

Njemu se sudilo zbog sumnje da je maltretirao i šamarao konobara koji je radio u jednom restoranu u Irigu.

Braća Hofman prethodno su uhapšena u novembru 2023. godine.

Miljan Hofman je takođe hapšen zbog prijetnji smrću Dejanu Uksanoviću u avgustu prošle godine.

(Telegraf.rs)