U teškoj saobraćajnojnesreći koja se dogodila sinoć na auto-putu kod Lapova tragično je nastradao poznati muzičar i pjejvač Vladan Jovković Rolinac.

Vladan Jovković Rolinac je rođen 23. septembra 1961. godine. Široj javnosti i poštovaocima izvorne i narodne muzike bio je najpoznatiji kao osnivač i vođa priznatog ansambla "Tiho noći" iz Svilajnca. Grupu je osnovao u septembru 1991. godine i predvodio je punih 35 godina u kontinuitetu.

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Sa svojim sastavom ostvario je brojne zapažene nastupe na programima Radio-televizije Srbije, kao i na vodećim festivalima narodne muzike poput "Moravskih bisera", "Zlatnog melosa" i "Čaše vode sa izvora".

Njegova velika strast bilo je i konjarstvo, gdje je kao posvećeni takmičar osvojio brojne nagrade i priznanja.

Posljednji ispraćaj i sahrana Vladana Jovkovića obaviće se u četvrtak u 14 časova na Gradskom groblju u Svilajncu.

(B92)