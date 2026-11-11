Uhapšen bivši ministar privrede Rade Basta

Bivši ministar privrede Srbije i direktor "Beogradskih elektrana" Rade Basta uhapšen je rano jutros na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", saznaje nezvanično "Blic".

Kako javlja pomenuti portal, Rade Basta je uhapšen tokom pokušaja napuštanja Srbije.

Međutim, prije nego što je uspio da napusti Srbiju, pripadnici Službe za suzbijanje korupcije stavili su mu lisice na ruke po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

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Rade Basta se sumnjiči, kako saznajemo, da je u vrijeme dok je bio direktor „Beogradskih elektrana“ oštetio ovo preduzeće za desetine miliona dinara, i to odobravanjem neosnovanih donacija različitim sportskim klubovima i firmama.

Akcija hapšenja i pretresanja prostorija je u toku, a kako saznajemo, privedeno je još nekoliko osoba povezanih sa Bastinim malverzacijama.

Basta je, podsjetimo, bio i ministar privrede svega osam mjeseci, od oktobra 2022. do 2023. godine, kada je razriješen te funkcije, piše "Blic".