REM žestoko kaznio Informer

Regulatorno tijelo Srbije za elektronske medije kaznilo je danas televiziju Informer zabranom emitovanja emisije Kolegijum na 25 dana kao i oglašavanja na pet dana, te izreklo upozorenje zbog neobilježavanja izbornog programa, prihvatajući obrazloženje da je uzrok bila tehnička greška.

REM je danas oko pet časova raspravljao o četiri prijave zbog kršenja medijskih propisa protiv televizije Informer.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Savjeta REM-a Stevica Smederevac, a prisustvovali su, između ostalih, glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević sa advokatima, kao i jedan broj zaposlenih u Informeru.

Vučićević je nekoliko puta insistirao da članovi REM-a objasne zašto sjednici prisustvuju predstavnici Evropske komisije i Ambasade Norveške, a da o tome nisu obaviješteni advokati "Informera" i oni koji predstavljaju taj medij.

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Paralelno sa sjednicom REM-a pred zgradom ovog tijela održan je veliki skup podrške Informeru.

REM je ranije danas televiziji Kurir izrekao zabranu emitovanje Dnevnika na jedan dan i "Vesti" u trajanju od dva dana, a televiziji Prva jednodnevnu zabranu oglašavanja, dok je televiziji V5 iz Valjeva izrečena mjera upozorenja.

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Ovo tijelo je, takođe, odlučilo da obustavi postupak protiv televizije "K1".

Na sjednici, koja je održana u srijedu, 4. novembra, REM je izrekao mjeru zabrane emitovanja informativne emisije Prve info televiziji Informer u trajanju od sedam dana, kao i emisije Vesti televiziji Prva u trajanju od jednog dana i Jutarnjeg programa u trajanju od pet dana.