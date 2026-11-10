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REM žestoko kaznio Informer

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АТВ редакција
10.11.2026 18:19

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REM žestoko kaznio Informer
Foto: Tanjug/AP/Oliver Bunić

Regulatorno tijelo Srbije za elektronske medije kaznilo je danas televiziju Informer zabranom emitovanja emisije Kolegijum na 25 dana kao i oglašavanja na pet dana, te izreklo upozorenje zbog neobilježavanja izbornog programa, prihvatajući obrazloženje da je uzrok bila tehnička greška.

REM je danas oko pet časova raspravljao o četiri prijave zbog kršenja medijskih propisa protiv televizije Informer.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Savjeta REM-a Stevica Smederevac, a prisustvovali su, između ostalih, glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević sa advokatima, kao i jedan broj zaposlenih u Informeru.

Vučićević je nekoliko puta insistirao da članovi REM-a objasne zašto sjednici prisustvuju predstavnici Evropske komisije i Ambasade Norveške, a da o tome nisu obaviješteni advokati "Informera" i oni koji predstavljaju taj medij.

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Srbija

Informer ostaje bez jutarnjeg programa, REM izrekao zabranu

Paralelno sa sjednicom REM-a pred zgradom ovog tijela održan je veliki skup podrške Informeru.

REM je ranije danas televiziji Kurir izrekao zabranu emitovanje Dnevnika na jedan dan i "Vesti" u trajanju od dva dana, a televiziji Prva jednodnevnu zabranu oglašavanja, dok je televiziji V5 iz Valjeva izrečena mjera upozorenja.

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Srbija

REM zabranio emisiju na Informeru na sedam dana, kažnjena i "TV Prva"

Ovo tijelo je, takođe, odlučilo da obustavi postupak protiv televizije "K1".

Na sjednici, koja je održana u srijedu, 4. novembra, REM je izrekao mjeru zabrane emitovanja informativne emisije Prve info televiziji Informer u trajanju od sedam dana, kao i emisije Vesti televiziji Prva u trajanju od jednog dana i Jutarnjeg programa u trajanju od pet dana.

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Dragan J. Vučićević

TV Informer

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Savjet Regulatornog tijela za elektronske medije (REM) izrekao je na današnjoj sednici mjeru TV Kurir i na jedan dan zabranio emitovanje emisije "Dnevnik" i na dva dana emitovanje emisije "Vesti" na toj televiziji. Savet REM-a izrekao je meru upozorenja zbog nenamerno učinjene greške TV V5 iz Valjeva. Mjera je donijeta zbog reemitovanja programa Informer TV "Specijal".

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