Državljanin BiH uhapšen u Srbiji: Evo šta je policija pronašla u kamionu

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Pexels/Kindel Media

Pirotska policija uhapsila je državljanina BiH čiji su inicijali V.C. jer je u kamionu kojim je upravljao pronađena roba bez prateće dokumentacije vrijedna više od milion dinara (oko 8.500 evra), saopšteno je iz MUP-a Srbije.

U kabini kamiona pronađena su 233 parfema, 35 ženskih torbica, 10 zimskih jakni, 12 sprejeva za tijelo i 200 komada lijeka "kamagra" bez prateće dokumentacije. Ekonomija Podnošenje zahtjeva za vraćanje PDV-a na prvu nekretninu do polovine naredne godine V.C. je uhapšen u saradnji sa graničnom policijom Regionalnog centra prema Bugarskoj. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu. (Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.