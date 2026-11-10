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Državljanin BiH uhapšen u Srbiji: Evo šta je policija pronašla u kamionu

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АТВ редакција
10.11.2026 14:35

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Policajac hapsi muškarca. Dok osumnjičeni stoji pored automobila, policajac mu stavlja lisice na ruke.
Foto: Pexels/Kindel Media

Pirotska policija uhapsila je državljanina BiH čiji su inicijali V.C. jer je u kamionu kojim je upravljao pronađena roba bez prateće dokumentacije vrijedna više od milion dinara (oko 8.500 evra), saopšteno je iz MUP-a Srbije.

U kabini kamiona pronađena su 233 parfema, 35 ženskih torbica, 10 zimskih jakni, 12 sprejeva za tijelo i 200 komada lijeka "kamagra" bez prateće dokumentacije.

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V.C. je uhapšen u saradnji sa graničnom policijom Regionalnog centra prema Bugarskoj.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu.

(Srna)

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hapšenje

Državljanin BiH

Srbija

Policija

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