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I danas u padu cijene nafte

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АТВ редакција
10.11.2026 14:20

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Nafta
Foto: Pixabay/McRonny

Cijene nafte i danas su u padu pošto investitori i dalje izražavaju nadu da će diplomatski razgovori između Amerike i Irana dovesti do kraja sukoba na Bliskom istoku.

U Londonu je cijena nafte "brent" iz Sjevernog mora pala za 1,31 odsto i sada je 91,36 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte manja za 1,59 odsto i iznosi 85,47 dolara po barelu, javio je "Juronjuz".

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Od početka mjeseca obje vrste nafte pretrpjele su pad oko 20 odsto pošto trgovci računaju na rješenje sukoba zbog kojeg je povećana inflacija, a Centralne banke su povećale kamatne stope.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je juče da postoji pozitivan momenat ka okončanju rata nakon susreta sa katarskim premijerom Šeikom Muhamedom bin Džasimom el Tanijem koji je posrednik u razgovorima između Vašingtona i Teherana.

(Srna)

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pad cijena nafte

Bliski istok

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