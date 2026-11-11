Velika tragedija: Tijelo dječaka pronađeno pored pruge

U beogradskom naselju Rakovica jutros je došlo do teške tragedije kada je pored pruge pronađeno tijelo dečaka starog oko 14 godina.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je po pozivu izašla na lice mjesta, ali su dežurni ljekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt maloljetnika.

Policija i dežurni javni tužilac odmah su obezbijedili teren i obavili uviđaj.

Društvo Izdato upozorenje za vozače

Detaljna istraga treba da utvrdi tačne okolnosti pod kojima je nastupila smrt - prvenstveno da li je riječ o naletu voza, udaru automobila ili nekom drugom uzroku stradanja.

Tijelo nastradalog dječaka prevezeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će pružiti konačan odgovor o tačnom uzroku smrtonosnih povreda. Saobraćaj na ovom delu pruge tokom uviđaja odvijao se otežano.

(Telegraf)