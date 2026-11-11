Pretukli maloljetnika, pa ga zatvorili u gepek

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji uhapsili su P. V. (48) iz tog mjesta zbog sumnje da je počinio krivična djela zlostavljanje i mučenje i protivpravno lišenje slobode.

Protiv A. P. (48), takođe iz Vrnjačke Banje, biće podnesena krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je učestvovala u navedenim krivičnim djelima kao saizvršilac.

Oni se terete da su u Zelenom bulevaru u Vrnjačkoj Banji prišli petnaestogodišnjaku i zadali mu više udaraca. Nakon toga, P. V. je maloljetnika stavio u prtljažnik putničkog vozila i odvezao ga do jednog parkinga, gdje mu je ponovo zadao više udaraca. Nakon molbi maloletnika da ga pusti, osumnjičeni ga je oslobodio, saopštila je Policijska uprava u Kraljevu.

Povrijeđeni dječak zbrinut je u Opštoj bolnici „Studenica” u Kraljevu, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

Osumnjičenom P. V. određeno je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, prenosi Telegraf.rs.