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Drama u kafiću: Nakon tuče otišao po pištolj, svađa izbila zbog djeteta?

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АТВ редакција
11.11.2026 16:34

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Drama u kafiću: Nakon tuče otišao po pištolj, svađa izbila zbog djeteta?
Foto: Envato/travelarium

Prava drama dogodila se danas u popodnevnim časovima u jednom popularnom kafiću u centru Velike Plane, kada je došlo do tuče, a neki očevici sa lica mjesta tvrde da se čula i pucnjava, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama sa terena do kojih je došao Telegraf.rs, tuča se dogodila oko 14.30 časova, a svemu je prethodila svađa koja je eskalirala u fizički obračun ispred samog objekta.

Prema izjavama očevidaca, jedan od učesnika tuče udaljio se sa lica mjesta, da bi se potom vratio naoružan pištoljem i ušao u lokal, nakon čega se čula pucnjava.

Kako nezvanično saznaje Blic, svemu je prethodila svađa više lica, kada je navodno otac S.K. došao u kafić da se obračuna sa muškarcima koji su mu navodno dirali dijete. Ovaj portal navodi da je lice koje je pucalo je razoružano i pod kontrolom policije

Na lice mjesta odmah su upućene dvije ekipe Hitne pomoći, a tačan broj povrijeđenih, kao i njihovo stanje, za sada nisu poznati.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju učesnika u incidentu.

Više detalja očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja i zvaničnog oglašavanja nadležnih službi.

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Tagovi :

Tuča

Pucnjava

Velika Plana

Srbija

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