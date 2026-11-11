Ko je sve dobio diplomatske pasoše u 2026. godini: Ovo je kompletna lista

Ministar inostranih poslova BiH, Elmedin Konaković, izjavio je danas da ne postoje nikakve kontraverze oko dodjele diplomatskih pasoša BiH u njegovom mandatu.

Na konferenciji za medije Konaković je naveo da su ti pasoši dodijeljeni ljudima koji su zadužili BiH po različitim osnovama, te da oni nisu nosioci bilo kakvog diplomatskih prava ili imuniteta već su im samo olakšana putovanja.

Precizirao je da je njegova prethodnica Bisera Turković dodijelila 12 diplomatskih pasoša u svom mandatu, a on 284.

Dodao je da za nekoliko zahtjeva nije udovoljeno jer nisu ispunjavali administrativne uslove.

Komu su dodijeljeni diplomatski pasoši u 2026. godini

Teodora Delipara — Sport — 2026

Strahinja Erić — Sport — 2026

Marko Šljivić — Sport — 2026

Nerman Fatić — Sport — 2026

Jasmin Mehić — Sport — 2026

Anur Mehić — Sport — 2026

Almedin Fetahović — Sport — 2026

Andrej Nedić — Sport — 2026

Tomislav Brkić — Sport — 2026

Mario Mileusnić — Sport — 2026

Dajra Duraković — Sport — 2026

Bilal Šuman — Sport — 2026

Vico Zeljković — Sport — 2026

Dinko Čeko — Sport — 2026

Eman Košpo — Sport — 2026

Adnan Džemidžić — Sport — 2026

Vaso Mijanović — Sport — 2026

Trifko Bulut — Sport — 2026

Nidal Čelik — Sport — 2026

Zlatan Bajramović — Sport — 2026

Ivan Beus — Sport — 2026

Emir Karić — Sport — 2026

Martin Zlomislić — Sport — 2026

Ninoslav Milenković — Sport — 2026

Tarik Muharemović — Sport — 2026

Jasmin Kolašinac — Sport — 2026

Amar Memić — Sport — 2026

Adi Osmanović — Sport — 2026

Adrian Leon Barišić — Sport — 2026

Emir Spahić — Sport — 2026

Stjepan Radeljić — Sport — 2026

Armin Gigović — Sport — 2026

Nihad Mujakić — Sport — 2026

Arjan Malić — Sport — 2026

Amir Hadžiahmetović — Sport — 2026

Haris Tabaković — Sport — 2026

Siniša Mrkobrada — Sport — 2026

Ivan Bašić — Sport — 2026

Samed Baždar — Sport — 2026

Esmir Bajraktarević — Sport — 2026

Dženita Sijamić — Sport — 2026

Ivan Šunjić — Sport — 2026

Irfan Đurić — Sport — 2026

Lejla Hamza-Salihović — Sport — 2026

Ermin Mahmić — Sport — 2026

Elvir Rahimić — Sport — 2026

Haris Hajradinović — Sport — 2026

Kerim Alajbegović — Sport — 2026

Sead Kolašinac — Sport — 2026

Semin Bećirbegović — Sport — 2026

Ermedin Demirović — Sport — 2026

Kenan Hasagić — Sport — 2026

Benjamin Tahirović — Sport — 2026

Vahid Halilhodžić — Sport — 2026

Dženis Burnić — Sport — 2026

Sergej Barbarez — Sport — 2026

Jusuf Gazibegović — Sport — 2026

Dennis Hadžikadunić — Sport — 2026

Dino Konjičanin — Sport — 2026

Amar Konjičanin — Sport — 2026

Osman Hadžikić — Sport — 2026

Igor Gajić — Sport — 2026

Amar Dedić — Sport — 2026

Ensar Nuhović — Sport — 2026

Nikola Vasilj — Sport — 2026

Nikola Katić — Sport — 2026

Mirko Hrgović — Sport — 2026

Edin Džeko — Sport — 2026

Mehmed Baždarević — Sport — 2026

Jovo Lukić — Sport — 2026

Senad Maksić — Sport — 2026

Arnela Burović — Sport — 2026

Emir Memišević — Sport — 2026

Amir Memišević — Sport — 2026

Zakira Pušina — Sport — 2026

Goran Cerovina — Sport — 2026

Goran Lukić — Sport — 2026

Albert Ugrinčić — Sport — 2026

Nermin Bašović — Sport — 2026

Alija Mešić — Sport — 2026

Elmedin Bojčić — Sport — 2026

Omar Bojčić — Sport — 2026

Faris Ibrahimpašić — Sport — 2026

Mirza Bašić — Sport — 2026

Edin Branković — Sport — 2026

Adis Junuzović — Sport — 2026

Irfan Peljto — Sport — 2026

Almir Kapić — Sport — 2026

Zvjezdan Misimović — Sport — 2026

Mahir Zuka — Sport — 2026

Amela Limić — Sport — 2026

Aldin Đidić — Sport — 2026

Nejra Sipović — Sport — 2026

Saša Papac — Sport — 2026

Ante Dodig — Sport — 2026

Mujo Selimović — Privreda i poduzetništvo — 2026

Ilija Studen — Privreda i poduzetništvo — 2026

Veljko Jarić — Privreda i poduzetništvo — 2026

Emin Bužimkić — Privreda i poduzetništvo — 2026

Andrija Vasilj — Privreda i poduzetništvo — 2026

Admir Kapo — Privreda i poduzetništvo — 2026

Kerim-Muhamed Zubčević — Privreda i poduzetništvo — 2026

Redžo Bekto — Privreda i poduzetništvo — 2026

Omar Kuštrić — Privreda i poduzetništvo — 2026

Alma Kuštrić — Privreda i poduzetništvo — 2026

Armin Hrvić — Privreda i poduzetništvo — 2026

Davorin Vidačković — Privreda i poduzetništvo — 2026

Sanin Hrbat — Privreda i poduzetništvo — 2026

Mesud Hrbat — Privreda i poduzetništvo — 2026

Katarina Kafadar — Privreda i poduzetništvo — 2026

Samir Hrbat — Privreda i poduzetništvo — 2026

Edin Jabandžić — Privreda i poduzetništvo — 2026

Nedžad Jusić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Fadil Cvrk — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Hamzalija Okanović — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Zaim Pašić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Anes Cerić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Kenan Hrustanović — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Nadin Kevelj — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Dženadin Veladžić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Adnan Osmanović — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Kada Hotić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Kadefa Muhić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Hamdija Fejzić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Nermin Alivuković — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Nura Begović — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Šuhra Sinanović — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Fadila Efendić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Sadeta Suljić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Munira Subašić — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Avdo Huseinović — Humanitarni rad i društveni angažman — 2026

Zdravko Čolić — Umjetnost i kultura — 2026

Vedran Mujagić — Umjetnost i kultura — 2026

Enes Begović — Umjetnost i kultura — 2026

Brano Jakubović — Umjetnost i kultura — 2026

Nenad Kovačević — Umjetnost i kultura — 2026

Adis Zvekić — Umjetnost i kultura — 2026

Almir Hasanbegović — Umjetnost i kultura — 2026

Aleksandar Hemon — Umjetnost i kultura — 2026

Dragan Jakubović — Umjetnost i kultura — 2026

Senad Šuta — Umjetnost i kultura — 2026

Hanka Paldum — Umjetnost i kultura — 2026

Mario Ševarac — Umjetnost i kultura — 2026

Emina Kasumagić Halilović — Nauka — 2026

Mirsada Hukić — Nauka — 2026

Semir Osmanagić — Nauka — 2026

Damir Bulčević — Predstavnici institucija i organizacija — 2026

Hasan Šehović — Predstavnici institucija i organizacija — 2026

Irfan Čengić — Predstavnici institucija i organizacija — 2026

Marko Radovanović — Predstavnici institucija i organizacija — 2026

Zijad Lugavić — Predstavnici institucija i organizacija — 2026

Amer Kapetanović — Predstavnici institucija i organizacija — 2026

Mirza Kršo — Predstavnici institucija i organizacija — 2026

Adnan Bajrić — Promocija Bosne i Hercegovine — 2026

Mirko Pejanović — Bivši članovi Predsjedništva RBiH — 2026

Sefer Halilović — Bivši članovi Predsjedništva RBiH — 2026

Ejup Ganić — Bivši članovi Predsjedništva RBiH — 2026

Tatjana Ljujić-Mijatović — Bivši članovi Predsjedništva RBiH — 2026

Miro Lazović — Bivši članovi Predsjedništva RBiH — 2026

Ivo Komšić — Bivši članovi Predsjedništva RBiH — 2026