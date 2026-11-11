Ko je sve dobio diplomatske pasoše u 2026. godini: Ovo je kompletna lista

Autor:ATV redakcija
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Ministar inostranih poslova BiH, Elmedin Konaković, izjavio je danas da ne postoje nikakve kontraverze oko dodjele diplomatskih pasoša BiH u njegovom mandatu.
Na konferenciji za medije Konaković je naveo da su ti pasoši dodijeljeni ljudima koji su zadužili BiH po različitim osnovama, te da oni nisu nosioci bilo kakvog diplomatskih prava ili imuniteta već su im samo olakšana putovanja.
Precizirao je da je njegova prethodnica Bisera Turković dodijelila 12 diplomatskih pasoša u svom mandatu, a on 284.
Dodao je da za nekoliko zahtjeva nije udovoljeno jer nisu ispunjavali administrativne uslove.
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