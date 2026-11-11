Divljao Mercedesom skoro 200 km/h preko pune linije!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, danas oko 13.20 časova presretačem su na teritoriji opštine Paraćin zaustavili četrdesetšestogodišnjeg I. Ž, koji je upravljajući „mercedesom“ španskih registarskih oznaka, preticao drugo putničko vozilo preko neisprekidane uzdužne linije.

Tom prilikom kretao se brzinom od 197 kilometara na čas, na dijelu magistralnog puta Zaječar – Paraćin na kojem je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač imao 1,29 promila alkohola u organizmu, čime je počinio i prekršaj upravljanja vozilom u stanju teške alkoholisanosti.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega će biti podnesene odgovarajuće prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje, upravljanja vozilom u stanju teške alkoholisanosti i nepropisnog preticanja.