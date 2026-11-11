U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su R. B. (47), D. I. (59), Ž. V. (49), B. M. (41), A. K. (37), M. G. (43), M. R. (41) i A. N. (50), zbog postojanja osnova sumnje da je R. B. izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, D. I. se sumnjiči da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja u pomaganju, dok se Ž. V., B. M., A. K., M. G., M. R. i A. N. sumnjiče da su izvršili krivično djelo pranje novca.

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Postoje osnovi sumnje da je R. B. u svojstvu službenog lica, direktora JKP „Beogradske elektrane“, u periodu od 27. novembra 2020. godine do 1. juna 2022. godine bez osnova donio deset odluka o dodjeli novčanih donacija u ukupnom iznosu od 14.100.000 dinara različitim udruženjima i drugim organizacijama i društvima, a sve suprotno Odluci o pomoći registrovanim udruženjima, organizacijama i licima koja nisu zaposlena u JKP „Beogradske elektrane“.

Na osnovu ovih odluka potom su isplaćivane novčane donacije u pojedinačnim iznosima od preko 100.000 dinara, pri čemu je osumnjičena D. I, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove JKP „Beogradske elektrane“, i pored saznanja o neosnovanosti donacija, realizovala iste u korist primalaca donacija, a na štetu JKP „Beogradske elektrane“.

Postoje osnovi sumnje da je Ž. V. u periodu od 18. juna 2021. godine do 25. marta 2022. godine izvršio krivično djelo pranje novca u produženom trajanju u saizvršilaštvu sa M. G, odgovornim licem Konjičkog kluba „MBM2“ iz Beograda, B. M, odgovornim licem Sportskog udruženja malog fudbala „KMF Solunac“ iz Sopota, A. N, odgovornim licem Košarkaškog kluba „Sopot“ iz Sopota, A. K, odgovornim licem Sportskog udruženja „Iks-Džim“ iz Mladenovca i M. R, odgovornim licem sportskog udruženja „Kobra“ iz Mladenovca, na taj način što su B. M., A. K., M. G., M. R. i A. N. podnosili molbe za donacije JKP „Beogradske elektrane“, uz raniji dogovor sa Ž. V. da kao odgovorna lica navedenih udruženja, nakon uplate donacije, neosnovano podižu gotovinu u iznosu od oko 90 odsto ukupnog iznosa uplaćene donacije i predaju mu je u gotovini, dok bi preostalih oko 10 odsto uplaćene donacije ostalo sportskom udruženju koje je donaciju i primilo od JKP „Beogradske elektrane“, i to kao provizija – naknada za prijem novca od donacije. Ukupan iznos primljenih donacija iznosio je 6.000.000 dinara kroz ukupno osam donacija.

Ove iznose podignute u gotovini osumnjičeni zastupnici udruženja nisu pravdali u knjigovodstvu ili su ih pravdali drugim računima i na taj način su stvorili privid namjenskog utroška donacije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, u zakonskom roku, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(telegraf)