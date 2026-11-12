Inspekcija i policija zatvorile još dva lokala u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici

U zajedničkoj akciji sanitarne inspekcije i policije samoproglašenog Kosova zatvorena su još dva lokala u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici dok su četiri osobe ispitane u policijskoj stanici i nakon toga puštene.

Policija je saopštila da je "asistirala sanitarnim inspektorima na dvije lokacije gdje su se održavale kockarske igre", te da je zaplijenila opremu koja omogućava organizovanje kockarskih igara.

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Javni tužilac naložio je pokretanje postupaka za krivično djelo organizovanje piramidalnih šema i ilegalnog kockanja.

Tokom proteklih dana na području sjeverne Kosovske Mitrovice zapečećeno je najmanje devet lokala u vlasništvu Srba.

(Srna)