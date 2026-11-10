Otvorena kancelarija IRB-a u Zvorniku

Zvorničani ali i građani kompletne regije, sada mogu lakše da stignu do prostorija IRBRS. Otvaranje nove poslovnice širi kapacitete banke koja postoji kako bi se razvijala Republika Srpska.

„Siguran sam da će i ova kancelarija sa zaposlenim ljudima dati punu podršku svim građanima ove regije Birča, gdje se naslanjaju sve ove opštine koje pripadaju Birču, Vlasenica, Milići, Šekovići, Srebrenica, Osmaci, opštine koje će gravitirati ka ovoj kancelariji, intencija je da naši službenici jednom sedmično obilaze sve te opštine, da prikupe sve zahtjeve po tim opštinma i da ih onda na kraju u rekordnom roku obrađujemo“, rekao je v.d. direktor IRB-a RS, Nedeljko Ćorić.

Širenje IRB-a jasno govori o njenoj stabilnosti i poslovanju, da grad Zvornik i cijela regija imaju partnera za plasmane privredi i građanima.

„Ovo je dalje širenje osnovne djelatnosti IRB, a to je na jednoj strani stambeno kreditiranje za mlade bračne parove, a na drugoj strani imamo finansiranje privrede. Sigurno je da će ovo biti značajno za ovu regiju i dobro je da se banka približava privrednicima i građanima“, rekla je ministar finansija, Zora Vidović.

Ovo će najviše značiti građanima Zvornika i privrednicima s obzirom na to da IRB ima najbolju ponudu u Srpskoj.

„Mi očekujemo da ova kancelarija bude mjesto mjesto susreta i dobrih ideja, , kvalitetnih rezultata iz tih ideja, očekujemo da IRB pokaže svoju misiju i da doprinese razvoju našeg grada ali i čitave regije, jer nema jake RS bez jake regije i jakog Zvornika.“

Misija IRB RS je da građanima Republike Srpske pruža sigurnost, pouzdanost i povoljne kreditne linije. Ipak, pored toga, bitna je i dostupnost.