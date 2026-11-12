Logo

У Москви изложба о дјечаку Слободану Стојановићу: "Небески дјечак и његов пас

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 09:13

Коментари:

0
Изложба о страдалом дјечаку Слободану Стојановићу, канонизованом 2022. године, биће представљена у Москви.
Фото: Срна

Изложба о страдалом дјечаку Слободану Стојановићу, канонизованом 2022. године, биће представљена у Москви 27. новембра, у оквиру сарадње Представништва Републике Српске у Русији и Библиотеке за страну књижевност, речено је у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу.

Изложба "Небески дјечак и његов пас" посвећена је истоименој сликовници умјетнице из Републике Српске Мирне Јовановић која доноси причу о животу и духовном подвигу младог Слободана Стојановића.

Његова судбина свједочи о трагедији рата, али и подсјећа на чистоту дјечје душе, несебичност и способност да се воли упркос свему, истичу у Министарству.

policija hrvatska

Регион

У центру града пронађено повријеђено дијете, огласила се полиција

Изложба ће за посјетиоце бити отворена од 16. до 30. новембра, док је званична презентација планирана за 27. новембар у Центру словенских култура Библиотеке за страну књижевност у Москви.

Дванаестогодишњи српски дјечак из Доње Каменице у општини Зворник Слободан Стојановић свирепо је убијен у љето 1992. године у насељу Бајрићи – Ново Село, за шта је Суд БиХ осудио припадника такозване Армије БиХ Елфету Весели на 13 година затвора.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Москва

Слободан Стојановић

изложба

Коментари (0)

Више из рубрике

Демонстранти користе металну ограду како би покушали насилно да уђу у "Епл стор" током сукоба који су услиједили након генералног штрајка на националном нивоу, у Барселони (Шпанија), у сриједу, 11. новембра 2026. године.

Свијет

Десетине хиљада људи на улицама широм Шпаније: Протести негдје прерасли у сукобе

1 ч

0
Хитне службе раде на лицу мјеста након што се зграда срушила у општини Бруклин у Њујорку, у сриједу, 11. новембра 2026.

Свијет

Објављен снимак инцидента у Њујорку: Погинуле двије особе

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стоји на бини након обраћања на предизборном скупу на Регионалном аеродрому Салина, у недјељу, 1. новембра 2026. године, у Салини, у Канзасу.

Свијет

Трамп: Техеран тај који води рат против Америке

2 ч

2
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Свијет

Виткоф и Кушнер на састанку са Путином у Москви

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима