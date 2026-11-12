У Москви изложба о дјечаку Слободану Стојановићу: "Небески дјечак и његов пас

Аутор:АТВ редакција
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Изложба о страдалом дјечаку Слободану Стојановићу, канонизованом 2022. године, биће представљена у Москви 27. новембра, у оквиру сарадње Представништва Републике Српске у Русији и Библиотеке за страну књижевност, речено је у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу.
Изложба "Небески дјечак и његов пас" посвећена је истоименој сликовници умјетнице из Републике Српске Мирне Јовановић која доноси причу о животу и духовном подвигу младог Слободана Стојановића.
Његова судбина свједочи о трагедији рата, али и подсјећа на чистоту дјечје душе, несебичност и способност да се воли упркос свему, истичу у Министарству.
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Изложба ће за посјетиоце бити отворена од 16. до 30. новембра, док је званична презентација планирана за 27. новембар у Центру словенских култура Библиотеке за страну књижевност у Москви.
Дванаестогодишњи српски дјечак из Доње Каменице у општини Зворник Слободан Стојановић свирепо је убијен у љето 1992. године у насељу Бајрићи – Ново Село, за шта је Суд БиХ осудио припадника такозване Армије БиХ Елфету Весели на 13 година затвора.
(Срна)
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