У центру града пронађено повријеђено дијете, огласила се полиција

Аутор:АТВ редакција
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У центру Сплита у четвртак ујутру пронађено је повријеђено дијете, саопштила је полиција.
Полиција је информацију о повријеђеном дјетету добила око 7.10 часова. На мјесто догађаја стигли су радници Хитне помоћи, који су дијете превезли у болницу ради указивања љекарске помоћи.
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Према досад прикупљеним информацијама, дијете је повријеђено приликом пада, саопштила је полиција, пише Дневник.хр.
Полиција је најавила увиђај и криминалистичко истраживање како би се утврдиле све околности догађаја.
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