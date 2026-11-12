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У центру града пронађено повријеђено дијете, огласила се полиција

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АТВ редакција
12.11.2026 09:02

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У центру Сплита у четвртак ујутру пронађено је повријеђено дијете, саопштила је полиција.

Полиција је информацију о повријеђеном дјетету добила око 7.10 часова. На мјесто догађаја стигли су радници Хитне помоћи, који су дијете превезли у болницу ради указивања љекарске помоћи.

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Према досад прикупљеним информацијама, дијете је повријеђено приликом пада, саопштила је полиција, пише Дневник.хр.

Полиција је најавила увиђај и криминалистичко истраживање како би се утврдиле све околности догађаја.

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Тагови :

Хрватска

Сплит

Дијете

Полиција

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