Истиче вам пасош, а морате на пут: Ово морате знати прије него кренете на пут

Аутор:АТВ редакција
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Бројни грађани Босне и Херцеговине који живе и раде у иностранству суочавају се са проблемом истека путних исправа, посебно када се због хитних обавеза појави потреба за путовањем прије него што нови пасош буде израђен.
У таквим ситуацијама често се поставља питање да ли потврда о поднесеном захтјеву за нови пасош може послужити као привремени документ за прелазак државне границе. Према службеним правилима, одговор је негативан потврда је искључиво административни документ и не замјењује важећу путну исправу.
Министарство унутрашњих послова Хрватске и Гранична полиција БиХ потврдили су да потврда о преданом захтјеву служи искључиво као доказ о подношењу захтјева. То значи да особа чији је стари пасош истекао или је поништен не може прећи граничне прелазе као што су Маљевац, Изачић или Градишка. За прелазак вањске границе Европске уније нису довољни ни боравишна дозвола земаља ЕУ, фотокопија или фотографија пасоша на мобилном телефону, као ни обавјештење да је нови документ већ израђен али још није преузет.
Према Члану 25а Закона о путним исправама БиХ, за прелазак или покушај преласка државне границе са неважећом путном документацијом предвиђена је новчана казна од 100 до 400 КМ. За грађане којима је пасош хитно потребан, Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА) омогућава процедуру хитног издавања пасоша у року до 72 часа, уз одговарајуће услове и накнаде.
С друге стране, за држављане БиХ који се нађу у иностранству без важећег пасоша (у случају губитка, крађе или истека), дипломатско-конзуларна представништва могу издати путни лист са роком важења до 30 дана, који служи искључиво за повратак у матичну земљу. Такође, подсећа се да грађани БиХ са важећом личном картом могу путовати у Србију, Црну Гору, Сјеверну Македонију и Албанију, али не и у Хрватску или друге чланице ЕУ, осим ако не посједују и држављанство неке од земаља чланица Европске уније, преноси ГПМаљевац.
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