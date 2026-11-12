Вјетар носи све пред собом: Издато наранџасто упозорење за цијелу БиХ

Аутор:АТВ редакција
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У Босни и Херцеговини данас се очекује претежно облачно вријеме са слабом кишом и локалним пљусковима, док је од 12 часова на снази наранџасто упозорење због јаких до олујних удара вјетра, који би локално могли достизати брзину и до 90 километара на час.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ), дуваће умјерен до јак вјетар јужног и југозападног смјера, повремено са олујним ударима. Јутарња температура ваздуха креће се од 11 до 17, а највиша дневна од 16 до 22 степена Целзијусова. У Сарајеву је јутарња температура око 12, а дневна око 18 степени.
Наранџасто упозорење ФХМЗ-а због олујног вјетра важи до петка, 13. новембра, до девет часова ујутро.
Очекују се удари вјетра брзине од 60 до 80 км/х, а локално и до 90 км/х. Из Завода упозоравају да овако снажан вјетар може да поремети свакодневне активности, отежа саобраћај, оштети објекте, те ломи гране и обара стабла.
За петак је издато и додатно наранџасто упозорење због обилних падавина у Херцеговини и југозападној Босни. Кантонална управа цивилне заштите Сарајево, позивајући се на ФХМЗ, наводи да се у тим крајевима очекује од 40 до 80 литара кише по метру квадратном.
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Цивилна заштита је апеловала на грађане да на балконима и отвореним просторима не остављају предмете које би вјетар могао однијети, да не паркирају возила у близини великих стабала, те да избјегавају излете и боравак у природи током трајања упозорења. Грађевински извођачи су позвани да додатно осигурају предмете на крововима и грађевинским скелама.
У петак ће такође бити претежно облачно са кишом и локалним пљусковима, уз интензивније падавине у Херцеговини и западним дијеловима Босне. Током ноћи је у вишим предјелима Босне могућ снијег, а у нижим сусњежица. Вјетар ће ујутро бити јужни и југозападни, а касније у слабљењу и скретању на западни и сјеверозападни смјер. Дневна температура износиће од 6 до 12 степени на сјеверу и сјеверозападу, до 18 степени у централним, источним и југозападним подручјима, а у Херцеговини до 20 степени Целзијусових.
У суботу слиједи осјетно захлађење. Прије подне се у нижим дијеловима Босне очекује киша или сусњежица, а у вишим предјелима снијег. Јутарња температура ваздуха износиће од -2 до 4, на југу до 8 степени, док је дневна прогнозирана од 2 до 8, а на југу земље до 13 степени Целзијусових.
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