Објављен снимак инцидента у Њујорку: Погинуле двије особе

Аутор:АТВ редакција
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Најмање двије особе су погинуле, а десет је повријеђено када се срушила троспратна зграда у Бруклину, саопштили су званичници Њујорка, док спасиоци претражују рушевине у потрази за евентуално затрпаним људима.
Стамбена зграда са четири стана, изграђена 1930. године, срушила се на суседно градилиште на којем су били у току радови ископавања, а узрок пада се истражује, изјавио је Џон Еспозито, шеф градске ватрогасне службе.
Градоначелник Зохран Мамдани је изјавио да је најмање двоје људи погинуло, а да је више од 10 особа пребачено у локалне болнице са повредама различитог степена - од критичних до оних које нису опасне по живот.
Један ватрогасац је такође задобио лакше повреде, преноси Ројтерс. Званичници су навели да у тренутку рушења зграде у насељу Флетбуш у Бруклину, у сриједу око 16.00 часова по локалном времену, није било одмах познато колико се људи налазило у својим домовима.
Такође нису прецизирали колико је радника било на градилишту у тренутку несреће. Ватрогасна екипа, која се случајно затекла у том крају, стигла је на лице мјеста минут након рушења и помогла у извлачењу првих жртава из рушевина, рекли су надлежни новинарима на конференцији за штампу.
Two killed after three-storey building collapses in New York
Seventeen residents were injured, including seven children, the Fire Department reported.
The incident occurred in Brooklyn.
“A complete collapse of a three-storey residential building into an excavation pit at an adjacent construction site, where earthworks were underway,” Fire Commissioner John Esposito explained. He said the recovery operation would continue for several days.
People may still be trapped under the rubble, and search operations are ongoing.
New York Mayor Zohran Mamdani confirmed the deaths and injuries resulting from the incident.— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026
Снимци локалне телевизије приказали су спасиоце са псима трагачима како претражују рушевине зграде, уклањајући шут у кантама и тражећи било какве трагове да су можда неки људи остали заробљени у шупљинама испод рушевина. Њујоршка телевизијска станица извијестила је да су најмање четири преживјеле особе извучене из рушевина око два сата након урушавања, укључујући и једну трудницу, пише Танјуг.
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