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Објављен снимак инцидента у Њујорку: Погинуле двије особе

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АТВ редакција
12.11.2026 07:38

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Хитне службе раде на лицу мјеста након што се зграда срушила у општини Бруклин у Њујорку, у сриједу, 11. новембра 2026.
Фото: AP Photo/Ryan Murphy/Tanjug

Најмање двије особе су погинуле, а десет је повријеђено када се срушила троспратна зграда у Бруклину, саопштили су званичници Њујорка, док спасиоци претражују рушевине у потрази за евентуално затрпаним људима.

Стамбена зграда са четири стана, изграђена 1930. године, срушила се на суседно градилиште на којем су били у току радови ископавања, а узрок пада се истражује, изјавио је Џон Еспозито, шеф градске ватрогасне службе.

Градоначелник Зохран Мамдани је изјавио да је најмање двоје људи погинуло, а да је више од 10 особа пребачено у локалне болнице са повредама различитог степена - од критичних до оних које нису опасне по живот.

Један ватрогасац је такође задобио лакше повреде, преноси Ројтерс. Званичници су навели да у тренутку рушења зграде у насељу Флетбуш у Бруклину, у сриједу око 16.00 часова по локалном времену, није било одмах познато колико се људи налазило у својим домовима.

Такође нису прецизирали колико је радника било на градилишту у тренутку несреће. Ватрогасна екипа, која се случајно затекла у том крају, стигла је на лице мјеста минут након рушења и помогла у извлачењу првих жртава из рушевина, рекли су надлежни новинарима на конференцији за штампу.

Снимци локалне телевизије приказали су спасиоце са псима трагачима како претражују рушевине зграде, уклањајући шут у кантама и тражећи било какве трагове да су можда неки људи остали заробљени у шупљинама испод рушевина. Њујоршка телевизијска станица извијестила је да су најмање четири преживјеле особе извучене из рушевина око два сата након урушавања, укључујући и једну трудницу, пише Танјуг.

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срушила се зграда

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