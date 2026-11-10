U Brodu prva funkcionalna Slobodna zona u Srpskoj

„Skaj adapter“ je prva kompanija koja posluje u Slobodnoj zoni Brod. To im donosi brojne pogodnosti, brži promet robe i smanjenje troškova poslovanja. Između ostalog, to znači i da kamioni koji dolaze sa granice više neće ići na terminal. Dolaze direktno u krug preduzeća.

„Tu skraćujemo jedno 3-4 sata čekanja. Drugo, smanjuje se finansijsko opterećenje, pošto zbog plaćanja carinskih dažbina prilikom uvoza imamo rezervisanih oko milion maraka stalno“, rekao je direktor „SCAI adapter“ Brod, Dejan Simidžija.

Taj novac sada odmah može biti uložen u proširenje i unapređenje proizvodnje. A „Skaj adapter“ proizvodi metalne podloške za automobilsku industriju. Počeli su 2006. sa 35 zaposlenih. Danas imaju 230 radnika.

Skaj adapter uložiće tri miliona maraka u izgradnju nove proizvodne hale i nabavku mašine. Ova investicija trebalo bi da donese i nova radna mjesta ovdje u Brodu. Na tomu kažu neće stati. Ulaganja najavljuju i za narednu godinu.

A investicija bi naredne godine mogla narasti na čak sedam miliona maraka. Sve je to moguće upravo zahvaljujući brojnim pogodnostima za investitore u Brodu. Slobodna zona je tek jedna od olakšica.

„Naša komparativna prednost jeste granica sa Evropskom unijom. Mi smo u prvom redu i svakako naša bescarinska zona nalazi se na 300 metara od graničnog prelaza. Znači privrednik koji izvozi u Evropu može da osnuje svoje pravno lice ovdje, koristi benefite i brzinu koju donosi bescarinska zona, može mnogo jednostavnije da uvozi repromaterijal i da plasira svoje proizvode nazad na tržište EU“, rekao je načelnik opštine Brod, Milan Zečević.

Status slobodne zone ranije su dobili Trebinje i Gradiška, ali Brod je prvi završio proceduru neophodnu za početak rada. To je i te kako značajno za privredni razvoj Srpske.

„Ono što nam preostaje jeste da vidimo šta je to što još možemo učiniti da Slobodne zone budu još privlačnije. Mislim da intenzivno treba raditi na izmjeni Pravilnika o načinu primjene Pravilnika o obračunu PDV-a kad su u pitanju energenti“, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, Staša Košarac.

Slobodna zona Brod sastoji od tri odvojene cjeline. A investitori su i te kako zainteresovani da posluju upravo tu. Samo na prethodnoj sjednici lokalnog parlamenta pokrenuta je procedura za prodaju osam parcela namijenjenih privrednim ulaganjima, od kojih se dio nalazi i u Slobodnoj zoni Brod.