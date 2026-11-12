U Moskvi izložba o dječaku Slobodanu Stojanoviću: "Nebeski dječak i njegov pas

Izložba o stradalom dječaku Slobodanu Stojanoviću, kanonizovanom 2022. godine, biće predstavljena u Moskvi 27. novembra, u okviru saradnje Predstavništva Republike Srpske u Rusiji i Biblioteke za stranu književnost, rečeno je u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Izložba "Nebeski dječak i njegov pas" posvećena je istoimenoj slikovnici umjetnice iz Republike Srpske Mirne Jovanović koja donosi priču o životu i duhovnom podvigu mladog Slobodana Stojanovića.

Njegova sudbina svjedoči o tragediji rata, ali i podsjeća na čistotu dječje duše, nesebičnost i sposobnost da se voli uprkos svemu, ističu u Ministarstvu.

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Izložba će za posjetioce biti otvorena od 16. do 30. novembra, dok je zvanična prezentacija planirana za 27. novembar u Centru slovenskih kultura Biblioteke za stranu književnost u Moskvi.

Dvanaestogodišnji srpski dječak iz Donje Kamenice u opštini Zvornik Slobodan Stojanović svirepo je ubijen u ljeto 1992. godine u naselju Bajrići – Novo Selo, za šta je Sud BiH osudio pripadnika takozvane Armije BiH Elfetu Veseli na 13 godina zatvora.

(Srna)