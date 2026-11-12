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"Fizika nije bauk ako đaci žele da razumiju kako svijet funkcioniše"

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АТВ редакција
12.11.2026 16:56

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"Fizika nije bauk ako đaci žele da razumiju kako svijet funkcioniše"
Foto: Yiming Gong

Časovi fizike kod učenika treba da probude želju za razumijevanjem kako svijet funkcioniše i da ovaj nastavni predmet nisu samo formule i komplikovani zadaci, poručila je popularizator ove nauke Ivona Ivošević.

Ona je danas danas u Doboju učenicima Gimnazije "Jovan Dučić" održala predavanje "Da li je fizika zaista teška ili smo povjerovali da jeste?" i istakla da đaci razvijaju predrasude o fizici kao teškom predmetu i prije nego što se sa njom susretnu u nastavi.

Ivoševićeva, koja je pohađala dobojsku Gimnaziju, a danas predaje fiziku u beogradskoj Sportskoj gimnaziji, rekla je da tokom radionica najčešće fiziku približava kroz primjere iz sporta, a smatra da učenike za ovaj predmet treba zainteresovati aktivnostima iz života.

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Nastavnik fizike u dobojskoj Gimnaziji Stefan Kovačević rekao je da se ovaj predmet generacijski i danas kod učenika predstavlja kao bauk, ali da oni, nakon što im se postepeno razvije interesovanje, shvate da u stvari nije.

"Fizika je zahvalna kao nauka jer se pojedine nastavne jedinice mogu potvrditi iskustvenim sadržajem", rekao je Kovačević.

Učenik drugog razreda Gimnazije Miloš Miljanović, koji je je u okviru školskog programa bio u Istraživačkoj stanici "Petnica", rekao je da ljubav prema fizici pokazuje i učešćem na brojnim takmičenjima, prenosi Srna.

Miljanović je ukazao na značaj izvođenja eksperimenta zahvaljujući kojima se neke teorijske oblasti mnogo lakše vizualizuju.

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Fizika

Škola

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