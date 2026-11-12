Mostar: Učenik aktivirao dimnu bombu u srednjoj školi

Autor:ATV redakcija
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Danas se u mostarskoj Srednjoj građevinskoj školi Jurja Dalmatinca dogodio incident. Prema informacijama, jedan učenik ove škole je u školu donio dimnu bombu i aktivirao je, te izazvao paniku među učenicima.
Kako je iz škole potvrđeno za Bljesak, učenik koji je aktivirao dimnu bombu odmah je identifikovan, a školska uprava preduzela je potrebne mjere.
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"Odmah je otkriveno o kojem je učeniku riječ, preduzete su sve potrebne aktivnosti te su roditelji pozvani na razgovor. U skladu sa pravilnikom, učenik će snositi posljedice", rekli su iz škole potvrdivši da je slučaj odmah razriješen.
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