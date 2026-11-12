Otac pretučenog dječaka iz Trebinja: Skoro dvije godine čekamo pravdu, od obećanja ništa!

Otac pretučenog dječaka iz Trebinja, Milad Jerković, obratio se ATV-u izražavajući nezadovoljstvo zbog, kako kaže, dugotrajnog sudskog postupka i izostanka konkretnih rezultata u slučaju koji se dogodio u januaru 2025. godine.

Jerković navodi da porodica ni nakon godinu i deset mjeseci nije dočekala sudski epilog, niti dobila konkretne informacije o toku postupka.

Ističe da su im ranije upućivana uvjeravanja da će slučaj biti riješen u razumnom roku, posebno imajući u vidu da je riječ o hitnom predmetu.

"Tužno i žalosno je gledati kako, po riječima tužilaštva, hitni slučajevi završavaju. Možete zamisliti koliko traju slučajevi koji nisu hitni. Od svih obećanja ostalo je samo prazno obećanje i ništa više od toga", navodi Jerković.

Porodica, kako ističe, sumnja u rad trebinjskog suda i tužilaštva, a posebno ih zabrinjavaju informacije koje, kako tvrdi, dobijaju nezvanično, o promjeni tužioca i mogućem uticaju političkih i rodbinskih veza na tok postupka.

Jerković naglašava da iz suda i tužilaštva ne dobijaju informacije o tome dokle se stiglo sa slučajem, zbog čega je dodatno narušeno njihovo povjerenje u pravosudne institucije.

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"Iz našeg slučaja jasno se vidi da zakona i države nema za obične građane. Da u ovoj mjeri nema ni zakona ni pravde, nisam mogao da vjerujem dok se lično nisam uvjerio kada se ovaj slučaj desio", poručuje Jerković.

Porodica, kako ističe, ne traži ništa osim da institucije rade svoj posao i da se slučaj okonča u skladu sa zakonom jer se kažu neki drugi slični slučajevi rješavaju za svega nekoliko mjeseci.

Jerković je pozvao nadležne da odgovore zbog čega postupak toliko dugo traje i kada porodica može očekivati pravosudni epilog.