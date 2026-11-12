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Na printeru štancao lažne novčanice, uhapsila ga SIPA

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АТВ редакција
12.11.2026 12:50

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Na printeru štancao lažne novčanice, uhapsila ga SIPA

Policijski službenici SIPA uhapsili su muškarca iz Širokog Brijega zbog sumnje da je krivotvorio novac, a kod njega je pronađeno i oduzeto 37 lažnih novčanica, kao i printer pomoću koga ih je štampao.

U SIPA navode da je hapšenje realizovano nakon što su od policijskih službenika MUP-a Zapadno-hercegovačkog kantona zaprimili informaciju o krivotvorenju novca.

”Kod osumnjičenog je otkriven lažni novac, laptop i printer pomoću koga su krivotvorene novčanice. Ukupno je otkriveno i oduzeto 29 novčanica u apoenima od 100 KM, četiri novčanice od 50 KM i četiri novčanice od 10 KM, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz”, saopštila je SIPA.

Dodaju da je osumnjičeni sproveden u SIPA na kriminalističku obradu i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog, nakon čega je uz saglasnost Tužilaštva BiH pušten na slobodu.

”Uz prisustvo raditelja, službenika centra za socijalni rad i advokata, u svojstvu svjedoka saslušana su dva maloljetna lica”, navode u SIPA.

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Tagovi :

hapšenje

SIPA

lažne novčanice

krivotvorenje novca

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