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Bivšoj supruzi prijetio smrću, zatražen pritvor zbog straha da će dovršiti djelo

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АТВ редакција
12.11.2026 12:32

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Okružno javno tužilaštvo Bijeljina
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvor za A.B. osumnjičenom da je preko aplikacije ”Mesindžer” prijetio bivšoj supruzi.

U OJT Bijeljina navode da je A.B. osumnjičen da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

”Postoji osnovana sumnja da je A. B. u nedjelju 8. novembra oko 21.30 časova preko aplikacije ”Mesindžer” sa svog korisničkog naloga, pozvao bivšu suprugu i uputio joj ozbiljnu prijetnju po život, čime je ugrozio njeno spokojstvo i koja zbog toga osjeća strah za svoju bezbjednost”, saopštilo je OJT Bijeljina.

Dodaju da je pritvor predložen zbog naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni boravkom na slobodi dovršiti krivično djelo kojim prijeti.

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Tagovi :

nasilje u porodici

Prijetnje smrću

Bijeljina

Predložen pritvor

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