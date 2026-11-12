Uhapšeni u akciji "Vrtlog" predati POSKOK-u

U nadležnost POSKOK-a predato je 15 osumnjičenih koji su jučer uhapšeni u akciji "Vrtlog".

Podsjećamo, u sklopu ove akcije uhapšena je kriminalna organizacija Muharema Smajlovića Ćele.

Akcija je provedena juče, a osim Smajlovića uhapšeni su Samra Efendić, supruga Smajlovića, Nedim Softić, Eldar Alajbegović, Eldar Delić, Hadis Fetić, Aldin Porča, Edin Džedžibeg, Selma Bogućanin.

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U ovoj akciji je uhapšeno 13 osoba na području Zeničko-dobojskog i dva na području KS.

Zaplijenjeno je 150 kilograma droge i 83 litra ulja namijenjenog za proizvodnju amfetamina.

(Dnevni avaz)