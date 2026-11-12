Logo

Uhapšeni u akciji "Vrtlog" predati POSKOK-u

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
12.11.2026 10:26

Komentari:

0
Uhapšeni u akciji "Vrtlog" predati POSKOK-u
Foto: Youtube / Printscreen / Avaz

U nadležnost POSKOK-a predato je 15 osumnjičenih koji su jučer uhapšeni u akciji "Vrtlog".

Podsjećamo, u sklopu ove akcije uhapšena je kriminalna organizacija Muharema Smajlovića Ćele.

Akcija je provedena juče, a osim Smajlovića uhapšeni su Samra Efendić, supruga Smajlovića, Nedim Softić, Eldar Alajbegović, Eldar Delić, Hadis Fetić, Aldin Porča, Edin Džedžibeg, Selma Bogućanin.

Алкотест

Hronika

Nezgoda u Laktašima: Uhapšen vozač, imao 2,63 promila

U ovoj akciji je uhapšeno 13 osoba na području Zeničko-dobojskog i dva na području KS.

Zaplijenjeno je 150 kilograma droge i 83 litra ulja namijenjenog za proizvodnju amfetamina.

(Dnevni avaz)

Podijeli:

Tagovi :

POSKOK

Akcija Vrtlog

hapšenje

akcija policije

Akcija FUP

Komentari (0)

Više iz rubrike

Laktašanin iz iznajmljenog stana odnio stvari

Hronika

Laktašanin iz iznajmljenog stana odnio stvari

2 h

0
Nezgoda u Laktašima: Uhapšen vozač, imao 2,63 promila

Hronika

Nezgoda u Laktašima: Uhapšen vozač, imao 2,63 promila

2 h

0
Čovjek drži u rukama lisice za hapšenje.

Hronika

Muškarac uhapšen zbog krađe 100 KM iz automobila

3 h

0
rotacija rotacije treptači policija vozilo

Hronika

"Počistiću i škaljarce i kavčane": Miloš Božović na Skaju najavljivao obračune s protivnicima

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima