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Laktašanin iz iznajmljenog stana odnio stvari

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АТВ редакција
12.11.2026 10:13

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Laktašanin iz iznajmljenog stana odnio stvari
Foto: ATV

Laktašanin A.M. lišen je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo utaja iz člana 229. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Naime, vlasnik stana iz Banjaluke, koji je sa licem A.M. sklopio ugovor o zakupu nepokretnosti, prijavio je nadležnoj policijskoj stanici 9. novembra da u stanu nedostaju predmeti koji su zakupcu bili povjereni na korištenje i čuvanje.

Tokom kriminalističke obrade, kod lica A.M. pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji potiču iz navedenog krivičnog djela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen izvještaj protiv lica A.M. o počinjenom krivičnom djelu.

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Tagovi :

hapšenje

PU Banjaluka

MUP Republike Srpske

Crna hronika

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