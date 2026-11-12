Laktašanin iz iznajmljenog stana odnio stvari

Laktašanin A.M. lišen je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo utaja iz člana 229. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Naime, vlasnik stana iz Banjaluke, koji je sa licem A.M. sklopio ugovor o zakupu nepokretnosti, prijavio je nadležnoj policijskoj stanici 9. novembra da u stanu nedostaju predmeti koji su zakupcu bili povjereni na korištenje i čuvanje.

Tokom kriminalističke obrade, kod lica A.M. pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji potiču iz navedenog krivičnog djela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen izvještaj protiv lica A.M. o počinjenom krivičnom djelu.