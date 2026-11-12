Muškarac uhapšen zbog krađe 100 KM iz automobila

Policijski službenici Policijske stanice Usora uhapsili su 28-godišnjeg J. Č. iz Tomislavgrada zbog sumnje da je iz automobila ukrao 100 KM.

Krađa se dogodila 11. novembra 2026. godine na parkingu ispred hotela "Split u mjestu Žabljak, na području opštine Usora.

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Prema informacijama policije, slučaj je prijavljen oko 15:15 sati, kada se dežurnoj službi Policijske stanice Usora telefonski obratio A. B. iz Zenice.

On je prijavio da je J. Č. (1998) iz Tomislavgrada iskoristio njegovu nepažnju i iz vozila mu otuđio novac u iznosu od 100 KM.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Krađa, osumnjičeni je lišen slobode i zadržan u policijskim prostorijama.

Nad njim je provedena kriminalistička obrada, dok su policijski službenici Policijske stanice Usora obavili uviđaj na mjestu događaja, prenosi CrnaHronika.

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Policija nastavlja aktivnosti na dokumentovanju ovog krivičnog djela.