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Uhapšeni u akciji "Vrtlog" dovedeni u zgradu FUP-a, sutra predaja POSKOK-u

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11.11.2026 15:27

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Uhapšeni u akciji "Vrtlog" dovedeni u zgradu FUP-a, sutra predaja POSKOK-u
Foto: Youtube / Printscreen / Avaz

Svih 15 osoba uhapšenih u današnjoj akciji "Vrtlog" privedeno je u zgradu Federalne uprave policije, a sutra će biti predate u nadležnost Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva FBiH (POSKOK).

Uhapšeni su iz Sarajeva i Zenice, a sumnjiče se za organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga te za pranje novca, prenose federalni mediji.

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Pretresi su obavljeni u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu te u Republici Srpskoj.

Prema podacima FUP-a, zaplijenjena su 83 litra amfetaminskog ulja, od kojeg se daljom preradom moglo proizvesti između 600 i 700 kilograma amfetamina.

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Oduzeto je i oko 58 kilograma materije za koju se sumnja da je kanabis, oko 39 kilograma materije za koju se sumnja da je amfetamin, više pištolja, mobilnih telefona te oprema za vaganje i pakovanje droge.

Akciju su proveli Federalna uprava policije i MUP Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa OBA BiH, po naredbama Vrhovnog suda FBiH i pod nadzorom Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva.

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