Logo

Prnjavorska policija oduzela 29 kilograma duvana

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
11.11.2026 13:48

Komentari:

0
oduzet duvan
Foto: PU Banjaluka

Prnjavorska policija oduzela je oko 29 kilograma duvana koji je pronađen tokom pretresa imovine koju koristi S.S. iz Prnjavora.

U PU Banjaluka navode da je pretres izvršen zbog sumnje da je S.S. počinio krivično djelo nedopušten promet akciznih proizvoda.

”Uz saglasnot tužioca Tužilaštva BiH izvršen je pretres stana čiji je vlasnik M.S. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto 28,84 kilograma rezanog duvana zapakovanog u 31 prozirnu PVC vrećicu”.

одузет дуван
oduzet duvan
PU Banjaluka

Dodaju da je izvršena kriminalistička obrada i da se dalje mjere i radnj preduzimaju pod nadzorom Tužilaštva BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Duvan

oduzet duvan

pretresi

Prnjavor

Komentari (0)

Više iz rubrike

Vozač Nenada Nešića obuhvaćen velikom akcijom POSKOK-a, oduzet mu automobil

Hronika

Vozač Nenada Nešića obuhvaćen velikom akcijom POSKOK-a, oduzet mu automobil

3 h

4
Teška saobraćajka u BiH: Škodom udario pješaka

Hronika

Teška saobraćajka u BiH: Škodom udario pješaka

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Starac (77) iz Prijedora osumnjičen za silovanje sugrađanke!

4 h

1
Policija Republike Srpske

Hronika

PU Banjaluka: Troje uhapšenih zbog udesa

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima