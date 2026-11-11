Prnjavorska policija oduzela 29 kilograma duvana

Prnjavorska policija oduzela je oko 29 kilograma duvana koji je pronađen tokom pretresa imovine koju koristi S.S. iz Prnjavora.

U PU Banjaluka navode da je pretres izvršen zbog sumnje da je S.S. počinio krivično djelo nedopušten promet akciznih proizvoda.

”Uz saglasnot tužioca Tužilaštva BiH izvršen je pretres stana čiji je vlasnik M.S. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto 28,84 kilograma rezanog duvana zapakovanog u 31 prozirnu PVC vrećicu”.

oduzet duvan PU Banjaluka

Dodaju da je izvršena kriminalistička obrada i da se dalje mjere i radnj preduzimaju pod nadzorom Tužilaštva BiH.