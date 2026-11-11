Teška saobraćajka u BiH: Škodom udario pješaka

Policijskoj stanici Donji Vakuf sinoć oko 18.50 sati prijavljena je saobraćajna nesreća koja se dogodila na magistralnom putu M-5, u mjestu Komar kod Donjeg Vakufa.

U ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovali su vozilo Škoda, kojim je upravljao H. K. (63) iz Donjeg Vakufa i pješak N. Š. (49), takođe iz Donjeg Vakufa.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK), 49-godišnjak je zadobio teže povrede.

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"O svemu je obaviještena dežurna tužilac Kantonalnog tužilaštva Travnik, koja je ovlastila pripadnike OKP PS Donji Vakuf da izvrše uviđajne mjere i radnje na mjestu nesreće, s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i dokumentovanja ove saobraćajne nesreće, saopšteno je iz MUP-a SBK.

(Oslobođenje)