Starac (77) iz Prijedora osumnjičen za silovanje sugrađanke!

Dragan G. (77) iz Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je silovao 60-godišnju sugrađanku, kojoj je tom prilikom nanio i tjelesne povrede, saznaje ATV.

Cijeli slučaj žrtva je tokom vikenda prijavila policiji. Odmah je pokrenuta istraga i osumnjičeni Dragan G. je lišen slobode.

Žrtvu prisilio na polnu radnju

Dosadašnji rezultati istrage ukazuju da je osumnjičeni u svojoj kući, uz primjenu sile, prisilio 60-godišnjakinju na ”polnu radnju”. Poslije kriminalističke obrade Dragan G. predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru na dalje postupanje i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog.

Glavni tužilac OJT Prijedor Slađana Marić potvrdila je za ATV da je tužilaštvo Osnovnom sudu u Prijedoru podnijelo prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora protiv D.G. zbog sumnje da je počinio krivična djela silovanje i nanošenje tjelesnih povreda.

Bojazan od ponavljanja krivičnog djela

”Pritvor je predložen zbog naročitih okolnosti koje opravdaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, a za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna”, rekla je Marić.

Kako saznaje ATV Osnovni sud u Prijedoru je prihvatio prijedlog tužilaštva i osumnjičeni će narednih mjesec dana provesti iza rešetaka.

Prijeti mu do 10 godina zatvora

Ukoliko se dokaže krivica Draganu G. za silovanje prijeti kazna zatvora od tri do deset godina, dok je za tjelesnu povredu zaprijećena kazna do godinu dana zatvora.