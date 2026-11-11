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Детаљи акције ”Вртлог”: Ухапшено 15 осумњичених, одузето око 100 килограма дроге

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АТВ редакција
11.11.2026 14:05

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Акција Вртлог
Фото: ФУП

У акцији ”Вртлог” Федерална управа полиције и МУП Зеничко-добојског кантона ухапсили су 15 особа и одузели око 100 килограма дроге и 83 литра амфетаминског уља, саопштио је ФУП.

Акција је спроведена јутрос по налогу ПОСКОК-а Федералног тужилаштва, а усмјерена је на сузбијање организованог криминала, неовлаштеног промета дрогама и прања новца.

”Током реализације акције ”Вртлог” ухапшено је 15 особа са подручја Сарајева и Зенице због сумње да су починили кривична дјела организовани криминал, неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога и прање новца”, саопштио је ФУП.

У оквиру акције извршени претресени су осумњичени, стамбени и помоћни објекти које су користили, као и возила.

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”У акцији је пронађено и привремено одузето око 58 килограма канабиса, око 39 килограма амфетамина, као и 83 литра амфетаминског уља, за које се процјењује да би се даљњом прерадом могло искористити за производњу између 600 и 700 килограма амфетамина”, наводи се у саопштењу ФУП-а.

акција Вртлог 2
акција Вртлог 2
ФУП

Додају да је акција спроведена на подручју Кантона Сарајево, Зеничко-добојског кантона, Средњобосанског кантона и Републике Српске, под надзором ПОСКОК-а, а на основу наредби Врховног суда Федерације БиХ.

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”Поред наведеног, пронађено је и привремено одузето више комада ватреног оружја – пиштоља, већи број мобилних телефона, опрема за вагање и паковање опојне дроге, као и други предмети који се могу довести у везу с извршењем наведених кривичних дјела”, наводе у ФУП-у.

Осумњичени бити спроведени у ФУП на криминалистичку обраду након чега ће, уз извјештај о почињеним кривичним дјелима, бити предате у надлежност ПОСКОК-а.

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Тагови :

Акција Вртлог

акција полиције

хапшења

трговина дрогом

организовани криминал

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