Школа у БиХ уводи униформе, директор открио цијену комплета

Аутор:АТВ редакција
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Ученици Основне школе "Цазин I" од децембра или најкасније од другог полугодишта носиће школске униформе, а цијена једног комплета износи 66 КМ.
Потврдио је то у разговору за "Независне новине" Емир Шарић, директор ове школе, истичући да он лично, као и колектив школе, сматрају да је ова мјера позитивна.
"Сва дјеца ће бити равноправна. Неће бити категоризације дјеце ко шта носи. Друга ствар, желимо да ова школа има напредак, односно да иде напријед, да гледамо проевропски, и увођење самих униформи даје нам озбиљност, даје нам позитиван правац ка том путу. Све то радимо у сурадњи са родитељима који су 105 одсто за то и сматрамо да је то нешто што би свака школа која хоће да има озбиљан приступ и одгоју и образовању и наставном процесу требало да уведе", каже Шарић за "Независне новине".
Иначе, према одлуци школе, униформе ће носити сви ученици од првог до деветог разреда.
Како су истакли у својој објави, оне ће бити прилагођене узрасту ученика, па ће тако ученици од првог до петог разреда носити једну врсту униформе, а ученици од шестог до деветог другу врсту униформе.
"О детаљима везаним за изглед униформи, њихову набавку и почетак примјене ученици и родитељи биће благовремено обавијештени", наведено је у објави на Фејсбук страници.
Униформе које ће ученици носити, како нам је рекао директор, плаћаће родитељи.
"Обезбиједили смо неколико комплета за дјецу која су тешког имовинског стања, они ће добити бесплатно. Ми се трудимо да то крене од децембра, а ако не - онда од другог полугодишта сигурно", истиче он.
Маја Савановић Зорић, психолог и системски породични психотерапеут, у разговору за "Независне новине" истиче да је увођење униформи позитиван корак, посебно у времену када су дјеца изложена социјалном поређењу.
"Одјећа често постаје начин доказивања припадности одређеној групи, а код неке дјеце се може развити и осјећај ниже вриједности и искључености због потребе да се такмиче с вршњацима. Увођење школских униформи може допринијети и смањењу видљивих социјалних разлика и јачању осјећаја припадности и заједништва, али и усмјеравању пажње на оно што је заиста важно у школи као што су учење, односи и развој дјеце", истиче она.
Међутим, како додаје, не мисли да ће униформе саме по себи спријечити вршњачко насиље, нити уклонити све облике неједнакости.
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"Важно је да не постане начин гушења индивидуалности јер то је оно што може бити изазов", каже Савановић Зорићева за "Независне новине".
Она додаје да ипак постоји више предности него недостатака, те је потребно у све укључити и дјецу и родитеље.
Зашто социолог сматра да униформе неће ријешити проблем неједнакости?
Владимир Васић, социолог, у разговору за "Независне новине" истиче да чињеница која иде у прилог увођењу униформи јесте све чешће економско насиље, гдје дјеца увиђају ко носи оригинал, а ко не. Како наводи, статусни симбол управо намећу родитељи.
Међутим, он сматра да увођење униформи у школе неће направити никакво помирење класних разлика у друштву, јер ће дјеца привремено бити једнака, и да то све нестаје кад изађу из школе.
"Када су у питању дјеца и васпитно-образовни систем, одлуке се не могу доносити без консултације са крајњим корисницима, односно дјецом. За такву ствар не могу да се доносе одлуке на микроплану, на нивоу школе, на нивоу појединачних образовних установа, већ да за тако озбиљну ствар треба да постоји општи друштвени консензус", објашњава он.
Како додаје, одлуке морају да доносе људи из струке.
"Наравно, у све то морамо укључити дјецу, да ли то они желе или не желе, односно да им објаснимо зашто то радимо, какве су посљедице и шта желимо тиме постићи. Уводити такве радикалне промјене у систем образовања на нивоу естетских измјена мислим да није добро", истиче Васић за "Независне новине".
Два одјељења Основне школе "Борисав Станковић" у Бањалуци преузела школске униформе, рекла је раније Милада Шукало, пројект менаџер Бањалуке, наводећи да су интересовање показали и родитељи ученика из неколико других одјељења.
"Позивамо све родитеље који се договоре унутар свог одјељења и желе да њихова дјеца носе школске униформе да нам се обрате. Град ће обезбиједити униформе за сву дјецу из одјељења која се пријаве", рекла је Шукало.
Како је навела, свако дијете укључено у пројекат добило је два љетна и два зимска комплета униформе.
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